Программу кешбэка за туры по России хотят продлить
Спрос на поездки по стране среди россиян уже значительно вырос.
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Ростуризм предлагает сделать программу кешбэка для путешествий по России постоянной. Пока акция действует до 20 декабря, и эта мера уже помогла туристической отрасли преодолеть экономические последствия пандемии.
Вот — первые результаты: операторы заявили о трехкратном увеличении спроса на поездки по стране. С 28 августа акционные туры купили более 50 тысяч россиян на сумму более полутора миллиардов рублей. Средний чек по этим путевкам от 50 до 57 тысяч рублей.
На компенсацию претендуют туры от 20 до 75 тысяч. Вернуть можно от пяти до 15, но покупку надо делать онлайн и оплачивать только картой МИР.
Повышенным спросом традиционно пользуются поездки на южные курорты: Краснодарский край и Кавказские Минеральные Воды. Также, в топе путевки в Москву, Петербург, Казань и Калининград.
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