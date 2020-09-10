Врач-патологоанатом Александр Эдигер прокомментировал неожиданную смерть невесты в день свадьбы в дагестанском селе Мургук. Как ранее сообщил Следственный комитет, 23-летняяя девушка переволновалась и приняла лекарство, однако ее состояние продолжило ухудшаться. В результате она скончалась в клинике.

Специалист пояснил, что в аптеках без рецепта купить по-настоящему опасное психотропное средство невозможно. К мгновенной смерти другие лекарства не приведут. А вот стресс, депрессия, плохое настроение могут вкупе с примемом медикаментов негативно отразиться на состоянии здоровья даже совсем молодой девушки.

«Самое большое зло — когда человек самостоятельно идет в аптеку, самостоятельно себе что-то выбирает и покупает», — сказал Эдигер.

Есть и другая версия, которую врач не исключил. Это наличие некой врожденной болезни, о которой она сама могла не знать. Именно поэтому до начала приема новых медикаментов, особенно психотропных, следует проконсультироваться с врачом.

«Возможно, она была тяжело больна, у нее могла произойти внезапная остановка сердца», — не исключил медик.

Доследственная проверка по факту внезапной смерти 23-летней невесты в Дагестане продолжается. Точную причина ее гибели станет известна после обнародования результатов судмедэкспертизы.

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