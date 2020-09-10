Почему невеста умерла в день свадьбы в Дагестане — объясняет врач

|
Анастасия Шадская
177

Врач Александр Эдигер назвал вероятные причины, которые могли привести к гибели молодой девушки.

Почему невеста умерла в день свадьбы в Дагестане — объясняет врач

Фото: ТАСС / DPA / Rolf Vennenbernd

Врач-патологоанатом Александр Эдигер прокомментировал неожиданную смерть невесты в день свадьбы в дагестанском селе Мургук. Как ранее сообщил Следственный комитет, 23-летняяя девушка переволновалась и приняла лекарство, однако ее состояние продолжило ухудшаться. В результате она скончалась в клинике.

Специалист пояснил, что в аптеках без рецепта купить по-настоящему опасное психотропное средство невозможно. К мгновенной смерти другие лекарства не приведут. А вот стресс, депрессия, плохое настроение могут вкупе с примемом медикаментов негативно отразиться на состоянии здоровья даже совсем молодой девушки.

«Самое большое зло — когда человек самостоятельно идет в аптеку, самостоятельно себе что-то выбирает и покупает», — сказал Эдигер.

Есть и другая версия, которую врач не исключил. Это наличие некой врожденной болезни, о которой она сама могла не знать. Именно поэтому до начала приема новых медикаментов, особенно психотропных, следует проконсультироваться с врачом.

«Возможно, она была тяжело больна, у нее могла произойти внезапная остановка сердца», — не исключил медик.

Доследственная проверка по факту внезапной смерти 23-летней невесты в Дагестане продолжается. Точную причина ее гибели станет известна после обнародования результатов судмедэкспертизы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как свадебное фото привело к смерти жениха и невесты в Китае.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
76.07
0.11 89.57
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:11
На грани развода с Гагариной ее муж ударился в воспоминания о годовщине свадьбы
4:59
Британская вакцина против COVID вызвала «необъяснимое заболевание» у добровольца
4:43
Губернатор Ленобласти провел переговоры с немецкими партнерами
4:34
Вынесен первый в России приговор об участии в экстремистском сообществе АУЕ*
4:18
Как Ефремов может использовать «подставу» Пашаева себе во благо?
3:50
Судьбу «Северного потока — 2» предстоит решить всей Европе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
«Что творит Пашаев — это за пределами»: Во сколько обошлись Ефремову услуги адвоката?
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок