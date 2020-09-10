Толерантый «Оскар»: Как киноведы оценивают новые правила получения премии?
Американская киноакадемия представила новый перечень критериев, которым должны соответствовать фильмы, претендующие на получение золотой статуэтки.
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Фото, видео: TASS / ETIENNE LAURENT; 5-tv.ru
Скандал разгорается и вокруг Американской киноакадемии. Обнародованы новые правила для "Оскара". Вскоре, чтобы стать претендентом на победу в номинации «Лучший фильм», нужно будет соответствовать ряду критериев.
Диктатура хорошего вкуса сменилась диктатурой меньшинств. Зрителя, как всегда, никто не спросил. Впрочем, кассовые сборы – лучший показатель отношения к новым стандартам. Оскаровские картины зарабатывают немного. Ведь люди ходят в кино отдохнуть, а не лицезреть на экране бунт толерантности.
Какое будущее ждет киноиндустрию, в которой толерантность, похоже, становится выше искусства, разбирался Николай Никулин. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru писал, что кинокритик перечислил оскароносные фильмы, которые не получили бы премию по новым правилам.
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