Толерантый «Оскар»: Как киноведы оценивают новые правила получения премии?

Скандал разгорается и вокруг Американской киноакадемии. Обнародованы новые правила для "Оскара". Вскоре, чтобы стать претендентом на победу в номинации «Лучший фильм», нужно будет соответствовать ряду критериев.

Диктатура хорошего вкуса сменилась диктатурой меньшинств. Зрителя, как всегда, никто не спросил. Впрочем, кассовые сборы – лучший показатель отношения к новым стандартам. Оскаровские картины зарабатывают немного. Ведь люди ходят в кино отдохнуть, а не лицезреть на экране бунт толерантности.

Какое будущее ждет киноиндустрию, в которой толерантность, похоже, становится выше искусства, разбирался Николай Никулин. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru писал, что кинокритик перечислил оскароносные фильмы, которые не получили бы премию по новым правилам.