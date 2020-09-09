Кинокритик перечислил оскароносные фильмы, которые не получили бы премию по новым правилам

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Татьяна Меркер
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Американская киноакадемия представила новые максимально политкорректные требования к картинам.

Фото, видео: ТАСС / ETIENNE LAURENT; 5-tv.ru

Члены американской киноакадемии ужесточили требования к будущим претендентам на премию «Оскар». С 2024 года для картин будут действовать расовый и гендерный цензы.

Побороться за статуэтку в номинации «Лучший фильм» смогут лишь те картины, в которых герой фильма или один из важных для сюжета второстепенных персонажей будет темнокожим, азиатом или латиноамериканцем. Не менее 30% второстепенных ролей должны играть представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Сюжетная линия должна быть сосредоточена на проблемах вышеперечисленных групп людей.

Новые критерии значительно уменьшают пространство для «полета фантазии» режиссера. Кинокритик Николай Никулин в беседе с 5-tv.ru порассуждал, что большинство фильмов до 2014 года экранизации по сегодняшним требованиям не смогли бы даже претендовать на «Оскар».

«Возьмем, например, „Игры разума“ или „Гладиатор“ — классический фильм. Это же все брутальные, маскулинные фильмы с белокожими актерами», — заявил Никулин.

Также он отметил такие картины как «Властелин колец», «Титаник», «Храброе сердце», «Английский пациент», «Форрест Гамп», «Отступники». Во всех этих фильмах ведущие роли играют актеры европеоидной расы. А сюжет не затрагивает проблемы меньшинств.

«С 2014 года, с картины „Двенадцать лет рабства“, фильмы, получавшие главную награду „Оскара“, отвечали современным требованиям. Пусть неофициально, пусть это было громко не заявлено, но все прекрасно понимали, что в фильмах существует тема меньшинств», — пояснил кинокритик.

До этого времени почти все картины, по мнению Николая Никулина, не отвечают современным требованиям и по сути не достойны «Оскара», в сегодняшнем его понимании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг множество раз становилась объектом травли в сети.

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