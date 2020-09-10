«Гены!»: Решетова показала, от какой музыки балдеет сын Тимати

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Анастасия Шадская
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Звездная мама записала на камеру реакцию мальчика на популярную мелодию.

«Гены!»: Решетова показала, от какой музыки балдеет сын Тимати

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова только вернулась в Москву с продолжительного отдыха на Лазурном побережье. На своей странице в Instagram она показала, как ее сын от рэпера Тимати слушает мелодию скрипки.

В качестве примера она поставила мальчику музыку из фильма «Мемуары гейши». Малыш очень экспрессивно вертелся и замирал, а порой — словно дирижировал невидимым оркестром.

«Когда родители очень любят музыку. Не знала, что в девять месяцев можно быть таким ценителем скрипки», — подписала пост Решетова.

Очевидно, видео было снято еще во время отпуска во Франции, потому что сейчас малыш уже старше. 16 октября ему исполнится год.

Подписчикам пришлось по нраву такое видео, и они оценили артистизм малыша.

«Золотой мальчуган»;

«Вот это ребенок! Волшебство»;

«Папа же играл в детстве на скрипке — гены!», — написали они в комментариях.

Многие не ожидали, что наследнику рэпера может понравиться классическая музыка.

Анастасия Решетова и Тимур Юнусов (настоящее имя Тимати — Прим. ред.) начались встречаться еще в 2015 году. Помимо ребенка от модели музыкант воспитывает еще и дочь Алису от прежних отношений с моделью Аленой Шишковой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Решетова намекнула на примирение с Тимати.

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