Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей — власти ФРГ

|
Василий Заика
191

В Берлине склонны также считать, что свою роль в спасении блогера сыграли и летчики, экстренно посадившие самолет.

Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей — власти ФРГ

Фото: ТАСС / SERGEI ILNITSKY

Алексей Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей. О соответствующей точке зрения германских властей со ссылкой на свои источники сообщает издание Die Zeit. Отмечается, что определенную роль в спасении блогера сыграл и летный экипаж самолета, совершивший экстренную посадку.

«Он остался жив лишь благодаря цепочке счастливых обстоятельств, например, быстрой реакции пилота, который экстренно посадил самолет, а также врачей в Омске, которые сразу же ввели Навальному атропин», — пишет издание.

Не обошли журналисты вниманием и момент с изучением проб Алексея Навального, которые проводили эксперты Института фармакологии и токсикологии Бундесвера. Согласно заключению специалистов, блогер якобы был «отравлен» новым вариантом боевого вещества «Новичок», не применявшимся ранее. Германские эксперты отметили, что этот вид химиката намного смертоноснее, чем другие, и действует медленнее. В то же время российские эксперты опровергли данную версию. 

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разработчик «Новичка» разнес в пух и прах версию об отравлении Навального новым ядом.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
76.07
0.11 89.57
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:16
Алла Пугачева рассказала, как ее преследовал маньяк с ножом
10:56
СК возбудил дело о хищении 670 миллионов рублей у «Россети Северный Кавказ»
10:41
Алкоголь и здоровье: ТОП-8 мифов о «горячительных» напитках
10:37
«Уничтожить пьяного водилу» — Грымов назвал главную миссию Пашаева
10:36
Константина Меладзе допросят в суде по иску к Полине Гагариной
10:26
Туз в рукаве: Кипр шантажирует ЕС в вопросе санкций против Белоруссии

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
На грани развода с Гагариной ее муж ударился в воспоминания о годовщине свадьбы
«Что творит Пашаев — это за пределами»: Во сколько обошлись Ефремову услуги адвоката?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок