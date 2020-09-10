Алексей Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей. О соответствующей точке зрения германских властей со ссылкой на свои источники сообщает издание Die Zeit. Отмечается, что определенную роль в спасении блогера сыграл и летный экипаж самолета, совершивший экстренную посадку.

«Он остался жив лишь благодаря цепочке счастливых обстоятельств, например, быстрой реакции пилота, который экстренно посадил самолет, а также врачей в Омске, которые сразу же ввели Навальному атропин», — пишет издание.

Не обошли журналисты вниманием и момент с изучением проб Алексея Навального, которые проводили эксперты Института фармакологии и токсикологии Бундесвера. Согласно заключению специалистов, блогер якобы был «отравлен» новым вариантом боевого вещества «Новичок», не применявшимся ранее. Германские эксперты отметили, что этот вид химиката намного смертоноснее, чем другие, и действует медленнее. В то же время российские эксперты опровергли данную версию.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разработчик «Новичка» разнес в пух и прах версию об отравлении Навального новым ядом.