Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей — власти ФРГ
В Берлине склонны также считать, что свою роль в спасении блогера сыграли и летчики, экстренно посадившие самолет.
Фото: ТАСС / SERGEI ILNITSKY
Алексей Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей. О соответствующей точке зрения германских властей со ссылкой на свои источники сообщает издание Die Zeit. Отмечается, что определенную роль в спасении блогера сыграл и летный экипаж самолета, совершивший экстренную посадку.
«Он остался жив лишь благодаря цепочке счастливых обстоятельств, например, быстрой реакции пилота, который экстренно посадил самолет, а также врачей в Омске, которые сразу же ввели Навальному атропин», — пишет издание.
Не обошли журналисты вниманием и момент с изучением проб Алексея Навального, которые проводили эксперты Института фармакологии и токсикологии Бундесвера. Согласно заключению специалистов, блогер якобы был «отравлен» новым вариантом боевого вещества «Новичок», не применявшимся ранее. Германские эксперты отметили, что этот вид химиката намного смертоноснее, чем другие, и действует медленнее. В то же время российские эксперты опровергли данную версию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что разработчик «Новичка» разнес в пух и прах версию об отравлении Навального новым ядом.
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