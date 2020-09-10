Разработчик «Новичка» разнес в пух и прах версию об отравлении Навального новым ядом

Немецкая газета Die Zeit выпустила статью, в которой говорится, что блогер Алексей Навальный якобы был отравлен некой новой разновидностью «Новичка». Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк специально для 5-tv.ru прокомментировал соответствующую публикацию.

Специалист разнес новую версию в пух и прав, пояснив, что механизм действия любой разновидности "Новичка" приводит к смерти. В данном случае яда в организме у Алексея Навального найдено не было.

«Я все разновидности знаю: и старые, и новые, и твердые, и жидкие — какие хотите. Скажу вам сразу. Первое — без разницы, как разновидности и каким ядом травили, потому что яда нет. Был бы яд, были бы симптомы. Второе — отравление жестокое или смерть. Поскольку этого нет, то дальше можно болтать, что хочешь», - заключил эксперт.

Ринк напомнил, что в Советском Союзе и России существовало немало учебников, где были описаны группы ингибиторов холинэстеразы.

«Это для того разводят, чтобы изобразить, что они тут умнее нас или что-то в этом духе. Мы на эту тему кое-что знаем не хуже них, как минимум. Поэтому не могу никакой новизны на эту тему сказать, кроме того, что никакой угрозы жизни Алексея нет, не было и, будем надеяться, не будет», — заявил Ринк.

Мнение о том, что Навального не могли отравить «Новичком», ранее высказывал и токсиколог.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Навальный вышел из комы.