Разработчик «Новичка» разнес в пух и прах версию об отравлении Навального новым ядом
Леонид Ринк прокомментировал публикацию в немецком издании Die Zeit.
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов
Фото, видео: Global Look Press / Zamir Usmanov
Немецкая газета Die Zeit выпустила статью, в которой говорится, что блогер Алексей Навальный якобы был отравлен некой новой разновидностью «Новичка». Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк специально для 5-tv.ru прокомментировал соответствующую публикацию.
Специалист разнес новую версию в пух и прав, пояснив, что механизм действия любой разновидности "Новичка" приводит к смерти. В данном случае яда в организме у Алексея Навального найдено не было.
«Я все разновидности знаю: и старые, и новые, и твердые, и жидкие — какие хотите. Скажу вам сразу. Первое — без разницы, как разновидности и каким ядом травили, потому что яда нет. Был бы яд, были бы симптомы. Второе — отравление жестокое или смерть. Поскольку этого нет, то дальше можно болтать, что хочешь», - заключил эксперт.
Ринк напомнил, что в Советском Союзе и России существовало немало учебников, где были описаны группы ингибиторов холинэстеразы.
«Это для того разводят, чтобы изобразить, что они тут умнее нас или что-то в этом духе. Мы на эту тему кое-что знаем не хуже них, как минимум. Поэтому не могу никакой новизны на эту тему сказать, кроме того, что никакой угрозы жизни Алексея нет, не было и, будем надеяться, не будет», — заявил Ринк.
Мнение о том, что Навального не могли отравить «Новичком», ранее высказывал и токсиколог.
Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Навальный вышел из комы.
Читайте также
94%
0.11 89.57
-0.17
Нашли ошибку?