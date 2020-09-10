Теплоход сел на мель в Красноярском крае
Судно остановилось на реке Ангара в районе 103 километра.
Фото: www.globallookpress.com © Hans Lippert
Теплоход сел на мель в Мотыгинском районе Красноярского края. Предположительно, речь идет о судне «Курагино». По предварительным данным, оно остановилось на реке Ангара в районе 103 километра.
Как сообщили в региональном главке МЧС., пострадавших в результате происшествия нет.
Читайте также
+15° 742 мм рт. ст.
77%
77%
76.07
0.11 89.57
-0.17
0.11 89.57
-0.17
Нашли ошибку?