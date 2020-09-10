Теплоход сел на мель в Красноярском крае

Теплоход сел на мель в Мотыгинском районе Красноярского края. Предположительно, речь идет о судне «Курагино». По предварительным данным, оно остановилось на реке Ангара в районе 103 километра.

Как сообщили в региональном главке МЧС., пострадавших в результате происшествия нет.