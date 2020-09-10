Судно остановилось на реке Ангара в районе 103 километра.

Теплоход сел на мель в Красноярском крае

Фото: www.globallookpress.com © Hans Lippert

Теплоход сел на мель в Мотыгинском районе Красноярского края. Предположительно, речь идет о судне «Курагино». По предварительным данным, оно остановилось на реке Ангара в районе 103 километра.

Как сообщили в региональном главке МЧС., пострадавших в результате происшествия нет. 

 

Читайте также

+15° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
76.07
0.11 89.57
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:16
Алла Пугачева рассказала, как ее преследовал маньяк с ножом
10:56
СК возбудил дело о хищении 670 миллионов рублей у «Россети Северный Кавказ»
10:41
Алкоголь и здоровье: ТОП-8 мифов о «горячительных» напитках
10:37
«Уничтожить пьяного водилу» — Грымов назвал главную миссию Пашаева
10:36
Константина Меладзе допросят в суде по иску к Полине Гагариной
10:26
Туз в рукаве: Кипр шантажирует ЕС в вопросе санкций против Белоруссии

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
На грани развода с Гагариной ее муж ударился в воспоминания о годовщине свадьбы
«Что творит Пашаев — это за пределами»: Во сколько обошлись Ефремову услуги адвоката?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок