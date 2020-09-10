Заочная «очка»: студенты требуют перерасчета стоимости учебы в вузах

Российские студенты требуют перерасчета за месяцы дистанционной учебы. Ведь платили они за очное обучение, а по факту получили — заочное!

Но в вузах, похоже, к компенсациям пока не готовы. И у них тоже свои аргументы. Алиса Паршакова выслушала обе стороны.

Образование себе в убыток. Стать драматургом сегодня стоит 220 тысяч в год. Правда учиться приходится сидя во дворе! Правила диктует пандемия. На свежем воздухе быстрей приходит муза — уверена будущий сценарист Евгения. Вот только этой музе преподаватели стали меньше помогать.

«Предмет полностью пропал, два других преподают словно их нет. Я бы хотела, чтобы была компенсация. Из-за коронавируса ухудшилось материальное положение. Мою маму уволили», — говорит студентка третьего курса Кристина Сорокваша.

Эту компенсацию просят тысячи студентов по всей стране. В интернете сразу несколько петиций обращенных к президенту. Требуют перерасчет! Ведь число пар уменьшилось и качество занятий ухудшилось.

«За год мы отдаем 275, кажется, тысяч. Какие-то преподаватели не выходили на связь вплоть до конца семестра. Так у нас было с семинаристом. Он один раз с нами встретился в Zoom, сказал, что он дистанцировался на даче», — рассказывает студентка первого курса экономического факультета Алевтина Табит.

В марте студентам пришлось покинуть вузы. Из-за пандемии их отправили на четыре месяца по домам. До сих пор на лекции и конференции многие студенты заходят лишь онлайн. Дистанционная работа продолжается. Правда, часть предметов у медиков, актеров, химиков — исчезла. Все это практика. А ведь раньше она занимала четверть образовательной программы.

Сегодня в России платно учится половина студентов. К слову, это цифра горазда ниже прошлогодней — последствия пандемии. В среднем стоимость очного образования колеблется в пределах от 110 до 300 тысяч за год. Самое востребованные специальности: пиар-менеджмент — более 98% платников, юриспруденция и экономика.

«Решили бороться по всей стране. Снизить на 30-40% оплату. Мы создавали петиции, выходили в одиночные пикеты. Писали в универы, Минобразования. Привело к штрафам для моего товарища за нарушение самоизоляции. Минобразования сказали, что не сможем решить. Обращайтесь к своим университетам», — говорит председатель независимого студенческого профсоюза «Студенты 02» Никита Стародуб.

Так называемые «паднемичные скидки», например, для студентов-экономистов в МГУ сберегли бы 141 000 ежегодно, в петербургском университете сэкономили бы — 78 тысяч, в уральском — больше 82-х тысяч.

«Мы платили 160 тысяч в год. В связи с эпидемией многие ребята отчислились, потому что стало финансово трудно. Поэтому было бы кстати, если бы вуз пошел навстречу студентам», — говорит студентка второго курса Уральского государственного медицинского университета Дарья Федорищева.

Юристы говорят — студенты имеют право на компенсацию. Образовательные услуги попадают под закон о защите прав потребителей. Будь это судебным делом, то оно оказалось бы заведомо выигрышным.

«Если им удастся доказать, что образование стало более низкого качества, либо удастся доказать, что дано меньше часов. Но это влечет свои последствия. Они не смогут просто-напросто получить диплом, потому что они не прошли образовательную программу, предусмотренную стандартами», — поясняет юрист Михаил Тимошатов.

Бюджет вузов к таким компенсациям пока не готовы. В официальном ответе МГУ ни на один из вопросов прямо не ответили. В СПбГЭУ считают, качество при переходе на дистанционное обучении никак не пострадало.

«Говорить о снижении качества я не могу. Система открыта для контроля. И декан и заведующий имеют доступ к процессу проведения занятий», — заявляет проректор по учебной и методической работе СПбГЭУ Вероника Шубаева.

В любом случае решение о компенсации должно инициировать министерство образования. А пока студенты-платники продолжают бороться за свои права. Но все чаще они записывают свои обращения лишь со спины, ведь отчислить могут не только за неоплату, но и за отстаивание своих прав.