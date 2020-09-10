Только дуло над водой: российские танкисты маневрировали на глубине в пять метров
Учения военных ЗВО прошли в Московской и Нижегородской областях.
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Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей, 5-tv.ru
Сразу на двух полигонах западного военного округа (ЗВО) в Московской и Нижегородской областях тренировались экипажи танков Т-80 и Т-72.
Задания были непростые. Стрельбу вели по исчезающим мишеням, из укрытия, а так же учились поражать цели на высокой скорости движения.
После огневой подготовки танкистов ждал самый сложный элемент — подводное вождение в условиях нулевой видимости и отработка эвакуации экипажа с глубины пяти метров. Всего же в маневрах приняли участие примерно 700 военнослужащих и триста единиц техники.
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