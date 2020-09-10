Только дуло над водой: российские танкисты маневрировали на глубине в пять метров

Сразу на двух полигонах западного военного округа (ЗВО) в Московской и Нижегородской областях тренировались экипажи танков Т-80 и Т-72.

Задания были непростые. Стрельбу вели по исчезающим мишеням, из укрытия, а так же учились поражать цели на высокой скорости движения.

После огневой подготовки танкистов ждал самый сложный элемент — подводное вождение в условиях нулевой видимости и отработка эвакуации экипажа с глубины пяти метров. Всего же в маневрах приняли участие примерно 700 военнослужащих и триста единиц техники.