Только дуло над водой: российские танкисты маневрировали на глубине в пять метров

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Учения военных ЗВО прошли в Московской и Нижегородской областях.

Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей, 5-tv.ru

Сразу на двух полигонах западного военного округа (ЗВО) в Московской и Нижегородской областях тренировались экипажи танков Т-80 и Т-72.

Задания были непростые. Стрельбу вели по исчезающим мишеням, из укрытия, а так же учились поражать цели на высокой скорости движения.

После огневой подготовки танкистов ждал самый сложный элемент — подводное вождение в условиях нулевой видимости и отработка эвакуации экипажа с глубины пяти метров. Всего же в маневрах приняли участие примерно 700 военнослужащих и триста единиц техники.

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