Певица Наташа Королева заявила о крупной краже после ухода знакомых Глушко

Певица Наташа Королева заявила о краже из квартиры ювелирных украшений на сумму около четырех-пяти миллионов рублей и трех тысяч евро.

По информации 5-tv.ru, ЧП произошло еще в середине августа, однако известно это стало только сейчас. Так как певица обнаружила ее сегодня по возвращении с отдыха и обратилась с заявлением в полицию. Знаменитость сообщила, что в середине августа в ее отсутствие в квартире были две знакомые ее мужа Сергея Глушко.

Данные о произошедшем уточняются.