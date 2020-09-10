Певица Наташа Королева заявила о крупной краже после ухода знакомых Глушко
Две малоизвестные женщины были в их квартире незадолго до того, как знаменитость обнаружила пропажу.
Фото: www.globallookpress.com / Oleg Gordienko; 5-tv.ru
Певица Наташа Королева заявила о краже из квартиры ювелирных украшений на сумму около четырех-пяти миллионов рублей и трех тысяч евро.
По информации 5-tv.ru, ЧП произошло еще в середине августа, однако известно это стало только сейчас. Так как певица обнаружила ее сегодня по возвращении с отдыха и обратилась с заявлением в полицию. Знаменитость сообщила, что в середине августа в ее отсутствие в квартире были две знакомые ее мужа Сергея Глушко.
Данные о произошедшем уточняются.
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