В пользу государства у экс-главы Марий Эл изъяли имущество на более 374 миллионов рублей

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Светлана Шевченко
Срочная новость 64

Ленинский районный суд Ульяновска удовлетворил иск генпрокурора республики.

Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

По требованию Генпрокуратуры России в доход государства обращено имущество бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова на сумму более 374 миллионов рублей.

«Ленинским районным судом  Ульяновска удовлетворен второй иск заместителя Генерального прокурора Российской Федерации о взыскании в государственную казну приобретенного коррупционным путем имущества бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и других соответчиков», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что состояние экс-губернатора оценивается в 2,2 миллиарда рублей. Большая часть была оформлена на мачеху и контролируемые ей компании.

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