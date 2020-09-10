В пользу государства у экс-главы Марий Эл изъяли имущество на более 374 миллионов рублей

По требованию Генпрокуратуры России в доход государства обращено имущество бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова на сумму более 374 миллионов рублей.

«Ленинским районным судом Ульяновска удовлетворен второй иск заместителя Генерального прокурора Российской Федерации о взыскании в государственную казну приобретенного коррупционным путем имущества бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и других соответчиков», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что состояние экс-губернатора оценивается в 2,2 миллиарда рублей. Большая часть была оформлена на мачеху и контролируемые ей компании.