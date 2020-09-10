Глушко отказался комментировать кражу после прихода его гостей
С заявлением в полицию обратилась его жена певица Наташа Королева.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Сергей Глушко отказался комментировать информацию о том, что его жена певица Наташа Королева обратилась в полицию с заявлением о краже ювелирных украшений и денег из их квартиры в центре Москвы.
«Откуда вы взяли? Коллеги пишут, вот у них и спрашивайте», — заявил 5-tv.ru «Тарзан».
Как сообщалось ранее, общая сумма ущерба оценивается в четыре-пять миллионов рублей (ювелирные украшения — Прим.ред.) и в три тысячи евро наличными. В заявлении певица указала, что была на отдыхе, а в середине августа к ним в гости в ее отсутствие к супругу приходили две малознакомые ей женщины. Может ли это быть связано, установит полиция.
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