Решение о переезде Госсовета России в Санкт-Петербург пока не принималось, сообщил, отвечая на вопросы региональных журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что как только Госдума выйдет с каникул, депутаты начнут работу над изменениями в законодательстве, которые нужно принять после внесения поправок в Конституцию РФ. В том числе это касается и роли Госсовета, которая теперь изменится.

«Пока мы не говорим о переезде в Санкт-Петербург, не о выборе места. Это сложный экспертный процесс», — цитирует Пескова Интерфакс.

Пресс-секретарь президента России не исключил, что полномочия Госсовета могут быть расширены, однако, по его словам, пока говорить об этом преждевременно. По его словам, экспертные мнения по поводу этого вопроса вполне могут возникнуть, в том числе и в Кремле.

«Никаких решений на этот счет не принималось. Когда они появятся, можно будет о чем-то говорить», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин разъяснил в телеинтервью смысл закрепления статуса Госсовета в Конституции страны.