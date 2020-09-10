«Это сложный экспертный процесс» — Дмитрий Песков о переезде Госсовета в Санкт-Петербург

|
Светлана Александрова
104

Пресс-секретарь президента России ответил на вопросы региональных журналистов.

«Это сложный экспертный процесс» — Дмитрий Песков о переезде Госсовета в Санкт-Петербург

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Решение о переезде Госсовета России в Санкт-Петербург пока не принималось, сообщил, отвечая на вопросы региональных журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что как только Госдума выйдет с каникул, депутаты начнут работу над изменениями в законодательстве, которые нужно принять после внесения поправок в Конституцию РФ. В том числе это касается и роли Госсовета, которая теперь изменится.

«Пока мы не говорим о переезде в Санкт-Петербург, не о выборе места. Это сложный экспертный процесс», — цитирует Пескова Интерфакс.

Пресс-секретарь президента России не исключил, что полномочия Госсовета могут быть расширены, однако, по его словам, пока говорить об этом преждевременно. По его словам, экспертные мнения по поводу этого вопроса вполне могут возникнуть, в том числе и в Кремле.

«Никаких решений на этот счет не принималось. Когда они появятся, можно будет о чем-то говорить», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин разъяснил в телеинтервью смысл закрепления статуса Госсовета в Конституции страны.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
75.53
-0.54 89.30
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:00
Только дуло над водой: российские танкисты маневрировали на глубине в пять метров
20:44
Пашаев прокомментировал планы Минюста лишить его статуса адвоката
20:32
Заочная «очка»: студенты требуют перерасчета стоимости учебы в вузах
20:15
Американских пожарных лишили главной профессиональной награды
19:47
«Это сложный экспертный процесс» — Дмитрий Песков о переезде Госсовета в Санкт-Петербург
19:39
«Ваш муж в курсе?» — Натали вызвала негодование фанатов, снявшись топлес в образе русалки

Сейчас читают

Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок