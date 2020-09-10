«Ваш муж в курсе?» — Натали вызвала негодование фанатов, снявшись топлес в образе русалки

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Молодцова Анна
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Исполнительница хита «Ветер с моря дул» поделилась кадрами со съемок нового клипа.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, Instagram @natali_star74

Певица Натали пробудила фантазию своих подписчиков, выложив очередное фото в своем Instagram-аккаунте. Исполнительница хита «Ветер с моря дул» показала закулисье съемок своего нового клипа «Поехали на дачу», который уже появился на YouTube.

На снимке Натали предстала в достаточно откровенном образе русалки с длинными волосами. При этом певица, позирующая топлес, игриво прикрыла грудь ракушкой.

Instagram @natali_star74

Такой смелый образ настолько сильно впечатлил пользователей, что они принялись сравнивать Натали с богиней Афродитой, феей и морской царевной. А кто-то даже ласково назвал певицу «прекрасной колдуньей». Тем не менее, некоторые подписчицы ополчились на звезду, спросив ее, в курсе ли подобных откровенных съемок ее муж.

«Очаровательная»;

«Ох, Натали горячо как»»;

«И как муж вас отпустил на такие съемки?»;

«Ваш муж в курсе происходящего?», — негодуют юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о звезде «Кухни» Марии Горбань, которая обнажилась на Мальдивах.

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