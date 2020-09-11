Владимир Путин поручил решить проблему с безработицей после пандемии

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Глава государства провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого отметил, что самый кризисный этап для страны — позади.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Спад экономики в России из-за пандемии оказался меньше, чем в США и Еврозоне. Сыграли свою роль своевременные меры поддержки предприятий и целых отраслей. Президент на совещании по экономическим вопросам привел мнение экспертов, которые считают, что самый острый кризисный этап для нашей страны — позади.

«Начиная с июня действительно в России наметилось восстановление экономической динамики. Растет потребительская активность, постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели как потребление электроэнергии и объем грузоперевозок по железной дороге. Да, конечно, восстановление деловой активности пока идет неравномерно, это правда. Предстоит многое сделать, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста, что называется, широким фронтом во всех отраслях», — отметил Владимир Путин.

Президент потребовал обратить особое внимание на безработицу в стране — ситуация на рынке труда остается напряженной. Людей надо адресно поддержать. К концу следующего года занятость должна быть восстановлена до прошлогодних показателей.

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