Более 47 миллиардов выделят на пособия многодетным семьям с детьми

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Соответствующее распоряжение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Чтобы граждане бесперебойно получали пособия по безработице, правительство направит в регионы дополнительно 35 миллиардов рублей. Еще 47 с половиной миллиардов выделят на поддержку многодетных семей с детьми до трех лет.

Михаил Мишустин также сообщил о дополнительных средствах на закупку вакцин от гриппа. Чтобы больше людей, особенно из группы риска, в этом году смогли бесплатно сделать прививку.

«Сегодня любой гражданин РФ может перевести свои накопления в негосударственный пенсионный фонд. И практически все заявления о переходе к другому страховщику оформляются через досрочный переход. Чтобы защитить сбережения людей, в законопроекте предусмотрен прямой запрет на привлечение посредников между застрахованными и подобными фондами», — глава кабмина.

По словам премьера, в законопроекте сохранили возможность выбора размещения пенсионных средств.

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