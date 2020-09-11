Мощный взрыв произошел рядом с гостиницей в китайском Чжухай — видео

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Карина Бернтгольц
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По предварительным данным, есть пострадавшие.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Han Chuanhao, Twitter @niepanxinglai, @Robin579384016

Мощный взрыв прогремел рядом с гостинецей в китайском городе Чжухай в провинции Гуандун. Как, сообщает Центральное телевидение государства, в результате инцидента есть пострадавшие.

По предварительным данным, ЧП произошло около девяти утра по местному времени (около четырех утра по московскому). К месту инцидента незамедлительно выдвинулись 11 пожарных машин.

Сотрудники МЧС же вытащили из-под завалов травмированных людей, поисково-спасательная операция продолжается, информации о жертвах пока нет.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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