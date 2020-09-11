В России хотят установить минимальные цены на некрепкий алкоголь
Соответствующее предложение выдвинули в Минфине.
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Фото, видео: Ведомости/ТАСС / Евгений Разумный, 5-tv.ru
В России могут установить минимальные цены на слабоалкогольные напитки. С таким предложением к Евразийской экономической комиссии обратился Минфин.
В первую очередь это коснется пивоваренной отрасли. По мнению чиновников, мера направлена против недобросовестных производителей, которые экономят на качественном сырье, а некоторые и вовсе торгуют по ценам ниже себестоимости. Лишь бы отбить клиентов у честного бизнеса.
Планируется, что минимальный порог для пива в стеклянной и алюминивой таре составит 110 рублей за литр. В пластиковой - 90 рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минздрав выступил за повышение возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года.
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