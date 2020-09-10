Минздрав выступил за повышение возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года

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Валентин Черников
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Замминистра здравоохранения Олег Салагай указал на связь между потреблением спиртного и риском смерти.

Минздрав выступил за повышение возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Минздрав России разработал законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года. Об этом сообщает ТАСС. В министерстве отмечают, что потребление спиртных напитков в большей степени повышает риск смерти, чем слабоалкогольных. На этом, в частности, настаивает замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«Существует тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти. Чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем. Поэтому защита молодежи — наиболее важная задача», — отметил чиновник.

Антиалкогольный правовой акт разработан с целью реализации нацпроекта «Демография». Документ встретил одобрение Русской православной церкви в лице председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойды. Однако Минфин и Минэкономразвития не поддержали инициативу Минздрава, посчитав ее необоснованной.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-8 мифов о «горячительных» напитках.

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