Минздрав выступил за повышение возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года

Минздрав России разработал законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года. Об этом сообщает ТАСС. В министерстве отмечают, что потребление спиртных напитков в большей степени повышает риск смерти, чем слабоалкогольных. На этом, в частности, настаивает замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«Существует тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти. Чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем. Поэтому защита молодежи — наиболее важная задача», — отметил чиновник.

Антиалкогольный правовой акт разработан с целью реализации нацпроекта «Демография». Документ встретил одобрение Русской православной церкви в лице председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойды. Однако Минфин и Минэкономразвития не поддержали инициативу Минздрава, посчитав ее необоснованной.

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