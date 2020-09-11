«Таких больше нет»: жена Реввы «подарила» ему на день рождения милое видео

Свой 46-й день рождения отметил бывший участник «КВН», актер и резидент Comedy Club Александр Ревва. Супруга шоумена, с которой он счастлив в браке с 2007 года, приготовила мужу трогательный подарок — видеоролик из памятных снимков их семьи.

На кадрах запечатлены три любимые женщины в жизни «Артура Пирожкова» — жена Анжелика и две дочери Алиса и Амели. Памятный ролик жена сопроводила стихами в честь любимого.

«Наши мысли, наши старания…

Растворившись, как капли в море,

Жизни две на одно дыхание.

С днем рождения, мой Александр!» — написала супруга комедийного актера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A N G E L I K A R E V V A (@angelikarevva) 9 Сен 2020 в 11:08 PDT

Сам Александр в честь праздника показал фанатам свою архивную фотографию в черно-белом цвете. На снимке Саше нет и еще и года, а он уже с любопытством смотрит в камеру и позирует, кажется, карьера Реввы была предопределена уже тогда.

Instagram @arthurpirozhkov

Трогательный ролик на странице Анжелики и детское фото Александра не оставили фанатов равнодушными. Поклонники поспешили поздравить знаменитость с днем рождения и пожелать успехов в работе и побольше смешных ролей.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Александр Ревва преображается в «бабушку легкого поведения».