«Таких больше нет»: жена Реввы «подарила» ему на день рождения милое видео

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Татьяна Меркер
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Шоумену и резиденту Comedy Club исполнилось 46 лет.

«Таких больше нет»: жена Реввы «подарила» ему на день рождения милое видео

Фото: Instagram @arthurpirozhkov

Свой 46-й день рождения отметил бывший участник «КВН», актер и резидент Comedy Club Александр Ревва. Супруга шоумена, с которой он счастлив в браке с 2007 года, приготовила мужу трогательный подарок — видеоролик из памятных снимков их семьи.

На кадрах запечатлены три любимые женщины в жизни «Артура Пирожкова» — жена Анжелика и две дочери Алиса и Амели. Памятный ролик жена сопроводила стихами в честь любимого.

«Наши мысли, наши старания…

Растворившись, как капли в море,

Жизни две на одно дыхание.

С днем рождения, мой Александр!» — написала супруга комедийного актера.

 
 
 
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Публикация от A N G E L I K A R E V V A (@angelikarevva)

Сам Александр в честь праздника показал фанатам свою архивную фотографию в черно-белом цвете. На снимке Саше нет и еще и года, а он уже с любопытством смотрит в камеру и позирует, кажется, карьера Реввы была предопределена уже тогда.

Instagram @arthurpirozhkov

Трогательный ролик на странице Анжелики и детское фото Александра не оставили фанатов равнодушными. Поклонники поспешили поздравить знаменитость с днем рождения и пожелать успехов в работе и побольше смешных ролей.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Александр Ревва преображается в «бабушку легкого поведения».

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