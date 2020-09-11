«Таких больше нет»: жена Реввы «подарила» ему на день рождения милое видео
Шоумену и резиденту Comedy Club исполнилось 46 лет.
Фото: Instagram @arthurpirozhkov
Свой 46-й день рождения отметил бывший участник «КВН», актер и резидент Comedy Club Александр Ревва. Супруга шоумена, с которой он счастлив в браке с 2007 года, приготовила мужу трогательный подарок — видеоролик из памятных снимков их семьи.
На кадрах запечатлены три любимые женщины в жизни «Артура Пирожкова» — жена Анжелика и две дочери Алиса и Амели. Памятный ролик жена сопроводила стихами в честь любимого.
«Наши мысли, наши старания…
Растворившись, как капли в море,
Жизни две на одно дыхание.
С днем рождения, мой Александр!» — написала супруга комедийного актера.
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Сам Александр в честь праздника показал фанатам свою архивную фотографию в черно-белом цвете. На снимке Саше нет и еще и года, а он уже с любопытством смотрит в камеру и позирует, кажется, карьера Реввы была предопределена уже тогда.
Трогательный ролик на странице Анжелики и детское фото Александра не оставили фанатов равнодушными. Поклонники поспешили поздравить знаменитость с днем рождения и пожелать успехов в работе и побольше смешных ролей.
Ранее 5-tv.ru показывал, как Александр Ревва преображается в «бабушку легкого поведения».
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