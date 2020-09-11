Стала известна причина взрыва в китайском отеле
Пострадали три человека — их отвезли в больницу.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Chenhongbo; 5-tv.ru
Масштабная спасательная операция проходит в эти минуты в китайском городе Чжу-хай. Этим утром в крупной городской гостинице начался пожар.
А затем прогремел мощный взрыв, который полностью разнес первый этаж. По предварительной версии, это произошло из-за утечки газа. Этот момент засняли на мобильный телефон очевидцы.
Пострадали три человека — их отвезли в больницу. О жертвах пока ничего не сообщается.
Спасатели не исключали, что под завалами еще могут находиться люди. И как сообщили в российском генконсульстве, во время взрыва рядом с гостиницей наших соотечественников не было.
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