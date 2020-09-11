Стала известна причина взрыва в китайском отеле

Эфирная новость 54

Пострадали три человека — их отвезли в больницу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chenhongbo; 5-tv.ru

Масштабная спасательная операция проходит в эти минуты в китайском городе Чжу-хай. Этим утром в крупной городской гостинице начался пожар.

А затем прогремел мощный взрыв, который полностью разнес первый этаж. По предварительной версии, это произошло из-за утечки газа. Этот момент засняли на мобильный телефон очевидцы.

Пострадали три человека — их отвезли в больницу. О жертвах пока ничего не сообщается.

Спасатели не исключали, что под завалами еще могут находиться люди. И как сообщили в российском генконсульстве, во время взрыва рядом с гостиницей наших соотечественников не было.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
74.89
-0.64 88.68
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:07
В Общественной палате РФ сочли «популизмом» идею бесплатного городского транспорта
18:56
Отошедший от шторма Петербург готовится ко второму удару стихии
18:44
Ошибка резидента: почему США и Украина провалили провокацию в Минске
18:40
Глава федеральной земли ФРГ: Угрозы США в адрес «Северного потока —2 » не имеют правовой основы
18:28
Главком ВКС: бомбардировщики США отрабатывали удары по РФ
18:22
Студент Бориса Клюева выпал из окна московского общежития

Сейчас читают

Режиссер «Ворониных» показал, как Клюев держался в кадре последний раз
Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок