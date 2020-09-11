Стала известна причина взрыва в китайском отеле

Масштабная спасательная операция проходит в эти минуты в китайском городе Чжу-хай. Этим утром в крупной городской гостинице начался пожар.

А затем прогремел мощный взрыв, который полностью разнес первый этаж. По предварительной версии, это произошло из-за утечки газа. Этот момент засняли на мобильный телефон очевидцы.

Пострадали три человека — их отвезли в больницу. О жертвах пока ничего не сообщается.

Спасатели не исключали, что под завалами еще могут находиться люди. И как сообщили в российском генконсульстве, во время взрыва рядом с гостиницей наших соотечественников не было.