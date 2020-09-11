МВД РФ разыскивает уклонившуюся от опроса спутницу Навального

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По данным ведомства, девушка покинула территорию России.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Следователи отчитались о результатах проверки, которая проводилась по факту госпитализации Алексея Навального.

Полицейские восстановили хронологию событий перед инцидентом, выяснили в каких местах останавливался оппозиционер, где принимал пищу и ночевал. Выяснилось, что в поездке его сопровождали шесть человек. Но допросить удалось не всех.

«На сегодняшний день опрошены пять человек Владлен Лось, Георгий Албур, Илья Пахомов, Кира Ярмуш и Павел Зеленский. В то же время Марина Певчих, одна из находившихся, уклонилась и вылетела в Германию», — пояснил врио начальника СУ управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.

Не исключено, что Певчих намеренно скрылась за границей.

В настоящий момент следователи устанавливают, в какой московской клинике регулярно проходил лечение Навальный, чтобы получить информацию о том, какие медикаменты он мог употреблять. Уже известно, что накануне вылета в Москву блогер пил красное вино.

Доследственная проверка продолжается. В настоящий момент следователи устанавливают местонахождение пассажиров, летевших с Навальным в одном самолете, а также его лечащего врача, чтобы опросить их об обстоятельствах произошедшего

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Экипаж воздушного судна совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера на скорой помощи увезли в местную больницу. Навальный поступил в реанимацию в тяжелом состоянии, позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Омские медики ядов и их следов в организме блогера не обнаружили. По их версии, у мужчины произошло нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у клиники Charitе полиция задержала неизвестного мужчину.

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