Пытавшегося изнасиловать детей любителя аниме задержали в Москве

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Алиса Маркова
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Жертвами молодого человека в разных районах города едва не стали две малолетние девочки. Обеим удалось отбиться.

Пытавшегося изнасиловать детей любителя аниме задержали в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

Пытавшегося изнасиловать детей молодого человека задержали в восточном округе Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, юноша 2001 года рождения неоднократно нападал на малолетних в подъездах разных домов столицы.

По предварительным данным, установлены как минимум две жертвы. Одной девочке 12 лет. Когда неизвестный напал на нее, она начала кричать и смогла вырваться, злоумышленник ничего не успел совершить.

Не оставляя попытки поглумиться над несовершеннолетними, он нашел очередную жертву, уже около восьми лет. К ней он подошел в лифте. Но и эта девочка смогла отбиться, расцарапав нападавшему лицо.

Сейчас юноша задержан. По данным следствия, у злоумышленника были и другие жертвы. Отмечается, что задержанный является поклонником японских мультфильмов аниме.

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