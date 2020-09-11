Пытавшегося изнасиловать детей любителя аниме задержали в Москве

Пытавшегося изнасиловать детей молодого человека задержали в восточном округе Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, юноша 2001 года рождения неоднократно нападал на малолетних в подъездах разных домов столицы.

По предварительным данным, установлены как минимум две жертвы. Одной девочке 12 лет. Когда неизвестный напал на нее, она начала кричать и смогла вырваться, злоумышленник ничего не успел совершить.

Не оставляя попытки поглумиться над несовершеннолетними, он нашел очередную жертву, уже около восьми лет. К ней он подошел в лифте. Но и эта девочка смогла отбиться, расцарапав нападавшему лицо.

Сейчас юноша задержан. По данным следствия, у злоумышленника были и другие жертвы. Отмечается, что задержанный является поклонником японских мультфильмов аниме.