Из-за подозрений в подлогах в Минобразования Хакасии изымают документы

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Светлана Александрова
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По данным местных СМИ, власти республики подозревают в нарушениях при строительстве детских садов в рамках реализации нацпроектов.

Из-за подозрений в подлогах в Минобразования Хакасии изымают документы

В Хакасии региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начало внеплановую проверку в Министерстве образования и науки республики. Как сообщило местное новостное агентство «АИС», ведомство подозревают в подлогах и фальсификациях при строительстве детских садов в рамках реализации нацпроектов. По информации интернет-портала, в Минобрнауки проводится выемка документов.

В самом ведомстве эту информацию назвали фейковой.

«У нас нет никакой выемки, фейковым информациям предлагаю не доверять», — сказала пресс-секретарь ведомства Марина Сергеева.

Между тем в Хакасском УФАС факт выездной проверки подтвердили. Там сообщили, что в настоящее время сотрудники службы проводят «осмотр и копирование документов».

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о недостроенном в Хакасии дошкольном учреждении и исчезнувших миллионах, выделенных на его строительство.

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