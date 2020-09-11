Из-за подозрений в подлогах в Минобразования Хакасии изымают документы
По данным местных СМИ, власти республики подозревают в нарушениях при строительстве детских садов в рамках реализации нацпроектов.
В Хакасии региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начало внеплановую проверку в Министерстве образования и науки республики. Как сообщило местное новостное агентство «АИС», ведомство подозревают в подлогах и фальсификациях при строительстве детских садов в рамках реализации нацпроектов. По информации интернет-портала, в Минобрнауки проводится выемка документов.
В самом ведомстве эту информацию назвали фейковой.
«У нас нет никакой выемки, фейковым информациям предлагаю не доверять», — сказала пресс-секретарь ведомства Марина Сергеева.
Между тем в Хакасском УФАС факт выездной проверки подтвердили. Там сообщили, что в настоящее время сотрудники службы проводят «осмотр и копирование документов».
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о недостроенном в Хакасии дошкольном учреждении и исчезнувших миллионах, выделенных на его строительство.
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