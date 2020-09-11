Из-за подозрений в подлогах в Минобразования Хакасии изымают документы

В Хакасии региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начало внеплановую проверку в Министерстве образования и науки республики. Как сообщило местное новостное агентство «АИС», ведомство подозревают в подлогах и фальсификациях при строительстве детских садов в рамках реализации нацпроектов. По информации интернет-портала, в Минобрнауки проводится выемка документов.

В самом ведомстве эту информацию назвали фейковой.

«У нас нет никакой выемки, фейковым информациям предлагаю не доверять», — сказала пресс-секретарь ведомства Марина Сергеева.

Между тем в Хакасском УФАС факт выездной проверки подтвердили. Там сообщили, что в настоящее время сотрудники службы проводят «осмотр и копирование документов».

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о недостроенном в Хакасии дошкольном учреждении и исчезнувших миллионах, выделенных на его строительство.