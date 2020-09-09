Куда исчезли миллионы для строительства детского сада в Хакасии

В республике Хакасия разбираются куда исчезли миллионы рублей, которые были направлены в регион на строительство детского сада.

Подрядчик сорвал все сроки сдачи объекта и объяснил это нехваткой рабочих рук. Сейчас делом занимается прокуратура. Станислав Григорьев подробнее.

В этом году сын Анастасии Артемьевой будет играть только с мамой: ведь садик в поселке так и не достроили. На заборе — картинка. Таким должен быть этот объект. А такой он сейчас. При том, что срок сдачи уже прошел. Представитель местной администрации говорит: когда заключался контракт, никто не догадывался, что подрядчик подведет.

«Когда в августе прошлого года был объявлен аукцион на строительство объекта, у нас зашла строительная компания „Партнер“ и в результате аукциона они дали понижение более семи с половиной процентов», — рассказывает замначальника управления градостроительной и жилищной политики администрации Аскизского района Виталий Капустин.

Заказчика привлекла удивительно низкая цена работ. Но за счет чего она достигалась, никто не знал или просто не хотел выяснять. Обратили внимание только на результат. Теперь пишут подрядчику гневные письма. Уже подключили прокуратуру.

«Организовано надзорное мероприятие, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям уполномоченных органов по продлению срока исполнения муниципального контракта при строительстве детского сада в поселке Аскиз», — говорит старший помощник прокурора республики Хакасия по взаимодействию со СМИ Оксана Зайцева.

Между тем прораб стройки открывает нам стратегические тайны своей компании. Рассказывает, на чем основывалось ее благополучие.

«Планировали привезти с Кореи с Северной и с Таджикистана… А в связи с коронавирусом получилась такая ситуация что…» — оправдывается прораб Денис Животков.

Рабочие из Северной Кореи должны были подарить сибирским мамам этот садик. Но обе Кореи — и Северная и Южная, сегодня закрыты, и в Сибири трудиться некому. Из-за этого в России разгорелся скандал.

«Вот что касается документации финансовой и поступления денег… От нас все происходит своевременно. А почему была задержка — они прокомментировали!» — говорит пресс-секретарь министерства образования и науки республики Хакасии Марина Сергеева.

Все заинтересованные стороны кивают друг на друга. Поговаривают даже о подрыве авторитета государства на местах.

«Везде будет слышаться недовольство главой субъекта, главой республики… Этими ошибками нивелируется образ всей власти в целом, всего государственного управления», — подчеркивает блогер и общественный деятель Александр Мяхар.

Стройку внезапно бросились проверять региональные власти — даже приехал глава республики Валентин Коновалов. Как будто бы для него стало большим сюрпризом, что важный инфраструктурный объект допустили строить предприятию, которое использует фактически бесправную рабочую силу.