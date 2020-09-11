Доктор Мясников призвал радоваться растущему числу переболевших COVID-19

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Софья Зуева
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Медик утверждает, что чем больше людей заболеет — тем лучше.

Доктор Мясников призвал радоваться растущему числу переболевших COVID-19

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Не стоит паниковать из-за сообщений о вновь увеличившихся показателях заболеваемости коронавирусом. Чем выше в стране процент людей, перенесших болезнь, тем ближе конец пандемии — ведь в обществе сформируется стадный популяционный иммунитет. Об этом изданию «Подъем» рассказал известный врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, большинство россиян болеет в легкой форме или без симптомов вовсе. Число положительных результатов будет только расти — недуг никуда не исчезнет, и к этому нужно быть готовыми. Ну а об опасности заболевания говорит статистика смертности и количества пациентов, которым потребовалась реанимация.

«Все остальное — это просто цифры от лукавого», — пояснил врач.

Что же касается сроков, когда в России выработается тот самый коллективный иммунитет, то тут Мясников не так оптимистичен. По его мнению, на это уйдет два-три года.

Рост заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации возобновился 27 августа. За прошедшие сутки в стране диагностировали COVID-19 у 5 734 человек. Всего в России зарегистрировано более восьми миллионов случаев. По мнению медика, к этой цифре стоит прибавить около 20 миллионов человек, переболевших бессимптомно и не сдававших тест на наличие инфекции.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские ученые научились лечить коронавирус без применения аппаратов ИВЛ.

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