Российские ученые научились лечить коронавирус без применения ИВЛ

Ингаляции гелий-кислородной смесью продемонстрировали свою эффективность в борьбе с COVID-19. Об этом сообщил научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, президент Российского научного общества иммунологов Валерий Черешнев, сообщает РИА Новости.

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«У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции легких», — сообщил Черешнев.

Также он отметил, что искусственная вентиляция легких оказывает большую нагрузку на организм, а применение гелий-кислородной смеси при возникновении пневмонии оказывается более эффективным видом лечения. Сейчас микробиологи работают над модернизацией приборов для подобных ингаляций.

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