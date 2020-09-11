Российские ученые научились лечить коронавирус без применения ИВЛ
К аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось подключить лишь одного пациента из пятидесяти. Остальные хорошо перенесли экспериментальную методику.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Ингаляции гелий-кислородной смесью продемонстрировали свою эффективность в борьбе с COVID-19. Об этом сообщил научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, президент Российского научного общества иммунологов Валерий Черешнев, сообщает РИА Новости.
Новую систему лечения испытали в республике Коми. Результаты превзошли ожидания. Методику будут испытывать и дальше.
«У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции легких», — сообщил Черешнев.
Также он отметил, что искусственная вентиляция легких оказывает большую нагрузку на организм, а применение гелий-кислородной смеси при возникновении пневмонии оказывается более эффективным видом лечения. Сейчас микробиологи работают над модернизацией приборов для подобных ингаляций.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские врачи назвали ряд противопоказаний при вакцинации от коронавируса.
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