ВКонтакте и Высшая школа экономики изучили феномен поколения Z

ВКонтакте и Высшая школа экономики (ВШЭ) опубликовали результаты опроса, проведенного среди людей, принадлежащих к так называемому поколению Z. В масштабном исследовании приняли участие больше десяти тысяч человек в возрасте от 14 до 24 лет.

Заданные респондентам вопросы касались разных тем — от отношения к экологии до потребляемого ими контента. Согласно полученным в ходе опроса данным, зумеры отдают предпочтение так называемым постматериальным ценностям (свобода, равенство, решение общественно значимых проблем).

Большинство респондентов (66%) так или иначе волнует проблема экологии, а 43% участников опроса заявили, что при выборе товаров они ориентируются не только на цену и качество, но и на влияние на окружающую среду. При этом мужчины более склонны к осознанному потреблению, чем женщины (45% и 42%).

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Согласно полученным данным, многие респонденты участвуют в субботниках или уборке территории (40,3%), экономят воду (40,4%), используют энергосберегающую бытовую технику (38,4%). Кроме того, есть и те, кто сдает макулатуру, сортирует мусор, бережет бумагу и совершает другие полезные для защиты природы действия — таких среди опрошенных чуть менее 30%.

В целом, охрана окружающей среды волнует в большей степени тех, кто следит за своим здоровьем. При этом женщины, заботящиеся о своем состоянии, реже мужчин соблюдают принципы правильного питания (24,5% против 31,6%), но при этом чаще посещают докторов (27% и 21,5% соответственно).

Любопытно, что многие респонденты, которых волнует проблема экологии, планируют вступить в брак после 40 лет. Также ВКонтакте и ВШЭ узнали, как влияют друг на друга осознанное потребление, и желание соответствовать социальным нормам. Так, 71,4% участников опроса уверены, что не стоит следовать трендам. А респонденты, набивавшие себе татуировки, меньше задумываются на тему экологии.

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