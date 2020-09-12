ФСБ проверяет высказывания Артемия Лебедева о монументе «Родина-мать зовет!»
Дизайнер в видеороликах на YouTube-канале якобы допустил негативные изречения о черкесах и главном монументе Мамаева кургана.
Фото: ТАСС / Дмитрий Рогулин
Следственное управление ФСБ РФ инициировало проверку после высказываний дизайнера Артемия Лебедева о черкесах и монументе «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Негативные изречения блогера в роликах на его YouTube-канале усмотрел председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов, сообщил в беседе с РИА Новости адвокат Владимир Слащев.
Общественник подал соответствующее заявление в управление ФСБ по Москве и Московской области.
«Мы попросили возбудить уголовное дело по трем статьям: „Экстремизм“, „Унижение по национальному признаку“ и „Осквернение символов воинской славы“. Заявление отправлено по почте, оно поступило в Управления ФСБ по городу Москве и Московской области в начале сентября», — сказал адвокат.
В июне и августе Артемий Лебедев выложил в сеть видео, на кадрах которого назвал «умалением исторической памяти» снос памятника русским воинам в Сочи по требованию черкесов. Монумент «Родина-мать зовет!» дизайнер посчитал «ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лебедев обозвал Понасенкова «колхозником», а в ответ стал «туалетным ершиком».
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