Лебедев обозвал Понасенкова «колхозником», а в ответ стал «туалетным ершиком»
Между публичными личностями произошел громкий конфликт.
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Фото, видео: Twitter @ponasenkov; www.globallookpress.com / АГН Москва; РИА Новости / Нина Зотина, Валерий Мельников; onasenkov.net; YouTube / Канал здравого смысла: блог Евгения Понасенкова
Историк Евгений Понасенков раскритиковал дизайнера Артемия Лебедева и пригрозил ему иском в эфире НСН. Нападка стала ответом на запись дизайнера на его канале в YouTube, где Лебедев называет Понасенкова «колхозником».
В видеозаписи Лебедев обсуждал одно из недавних выступлений историка в суде над Олегом Соколовым. По словам дизайнера, Понасенков — «шарлатан из шарлатанов», «колхозник» и только и может, что строить из себя барина.
В своем ответе Понасенков также не стал осторожничать: он сравнил Лебедева с «туалетным ершиком и грязью», а также пообещал иск о клевете.
«Это ходячая грязь, а грязью занимаются мои слуги, в данном случае юристы. Иск почти готов. Заплатит мне иск, будет вынужден извиниться в своем же блоге», — рассказал собеседник НСН.
Причина же нападки для Понасенкова очевидна — это зависть со стороны дизайнера. Сам историк отметил, что не знаком лично с Лебедевым и видел лишь пару его фотографий.
«Странный тип такой, с крашеными волосами. Знаете, он похож на туалетный ершик. У меня есть очень дорогой крашеный туалетный ершик, тысяч 40 стоит. В чистом виде то, что на голове у Лебедева», — заявил историк.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Понасенков довел Соколова до слез на одном из заседаний.
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