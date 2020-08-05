Лебедев обозвал Понасенкова «колхозником», а в ответ стал «туалетным ершиком»

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Алиса Старжевская
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Между публичными личностями произошел громкий конфликт.

Фото, видео: Twitter @ponasenkov; www.globallookpress.com / АГН Москва; РИА Новости / Нина Зотина, Валерий Мельников; onasenkov.net; YouTube / Канал здравого смысла: блог Евгения Понасенкова

Историк Евгений Понасенков раскритиковал дизайнера Артемия Лебедева и пригрозил ему иском в эфире НСН. Нападка стала ответом на запись дизайнера на его канале в YouTube, где Лебедев называет Понасенкова «колхозником».

В видеозаписи Лебедев обсуждал одно из недавних выступлений историка в суде над Олегом Соколовым. По словам дизайнера, Понасенков — «шарлатан из шарлатанов», «колхозник» и только и может, что строить из себя барина.

В своем ответе Понасенков также не стал осторожничать: он сравнил Лебедева с «туалетным ершиком и грязью», а также пообещал иск о клевете.

«Это ходячая грязь, а грязью занимаются мои слуги, в данном случае юристы. Иск почти готов. Заплатит мне иск, будет вынужден извиниться в своем же блоге», — рассказал собеседник НСН.

Причина же нападки для Понасенкова очевидна — это зависть со стороны дизайнера. Сам историк отметил, что не знаком лично с Лебедевым и видел лишь пару его фотографий.

«Странный тип такой, с крашеными волосами. Знаете, он похож на туалетный ершик. У меня есть очень дорогой крашеный туалетный ершик, тысяч 40 стоит. В чистом виде то, что на голове у Лебедева», — заявил историк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Понасенков довел Соколова до слез на одном из заседаний.

 

 

 

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