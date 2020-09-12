Скончался экс-глава WADA Джон Фейхи

Скончался бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джон Фейхи. На момент смерти ему было 75 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз WADA.

«Джон был замечательным президентом и выдающимся человеком, он всегда действовал в интересах WADA и чистого спорта», — отметил генеральный директор WADA Оливье Ниггли и выразил соболезнования всей семье умершего.

Причины смерти Фейхи не сообщается. Известно только, что на момент гибели он находился в Австралии.

Джон Фейхи занимал пост главы WADA в 2008–2013 годах, после чего эту должность занял британец Крэйг Риди.