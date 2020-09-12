На момент смерти мужчине было 75 лет.

Скончался экс-глава WADA Джон Фейхи

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Скончался бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джон Фейхи. На момент смерти ему было 75 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз WADA.

«Джон был замечательным президентом и выдающимся человеком, он всегда действовал в интересах WADA и чистого спорта», — отметил генеральный директор WADA Оливье Ниггли и выразил соболезнования всей семье умершего.

Причины смерти Фейхи не сообщается. Известно только, что на момент гибели он находился в Австралии.

Джон Фейхи занимал пост главы WADA в 2008–2013 годах, после чего эту должность занял британец Крэйг Риди.

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