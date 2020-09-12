Звезда «Инферно» и «Звездных войн» Фелисити Джонс впервые стала матерью

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Анастасия Шадская
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Актриса призналась в беременности в декабре 2019 года.

Звезда «Инферно» и «Звездных войн» Фелисити Джонс впервые стала матерью

Фото: www.globallookpress / Armando Gallo

Актриса Фелисити Джонс тайком родила первенца. Про счастливое событие в семье звезды одной из частей «Звездных войн», «Вселенной Стивена Хокинга» и «Инферно» прознали папарацци. Они заприметили актрису на прогулке с коляской по Лондону, пишет Daily Mail.

Джонс объявила о своей беременности в декабре 2019 года на нью-йоркской премьере фильма «Аэронавты». Отец малыша — ее супруг, режиссер Чарльз Гард. Они поженились в 2018 году после нескольких лет отношений. Пара известна своим маниакальным желанием сохранить тайну своей личной жизни.

Ни пол, ни дату рождения, ни имя ребенка Фелисити Джонс не сообщала. Журналисты делают все, чтобы узнать, кого же родила уроженка Бирмингема, но пока им это не удалось.

Актриса известна своими ролями в таких популярных картинах, как «Инферно» по роману Дэна Брауна, «Вселенная Стивена Хокинга», за которую ее номинировали на «Оскар», и «Изгой-один» из вселенной «Звездных войн». Последний был так хорошо принят аудиторией, что спровоцировал компанию Disney на создание целой серии фильмов, более полно раскрывающих мир знаменитой саги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про актрис, которые тайно родили ребенка.

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