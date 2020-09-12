«Четыре года вакуума»: пережившая кому актриса из «Счастливы вместе» поведала о борьбе с депрессией

Актриса и хореограф Мария Симдянкина внезапно вышла на связь и начала общаться с поклонниками на своей страничке в Instagram. До этого 34-летняя женщина несколько лет почти не появлялась в сети, так что ее откровения об ужасах последних лет стали новостью для фанатов.

Свое послание исполнительница роли Кати в культовом ситкоме «Счастливы вместе» символично назвала письмом из прошлого. Она обратилась к себе в разные годы жизни — 14, 30 и 34 года. Оказалось, что в 2018 году актрисе пришлось сделать операцию, из-за которой она на несколько дней впала в кому. Ей понадобилось немало сил для восстановления, но говорить о диагнозе девушка отказалась.

«Нет-нет, я не буду рассказывать все, это и не нужно. Но сейчас у меня есть непреодолимая тяга писать и общаться, — призналась Симдянкина. — Спустя столько времени без работы, без смыслов, без присутствия людей. Почти четыре года жизни за и против, четыре года тишины от всего, вакуума и какой-то пожирающей внутренней пустоты, депрессии, дикого одиночества».

Вместо переживаний о неудачах актриса решила смотреть в будущее.

«Мне 34. Я начинаю с нуля. И мне нужна ваша поддержка. Но я остаюсь верна своим профессиям! И пусть было столько крутых поворотов, падений и взлетов», — написала она.

Поклонники поддержали Симдянкину, оставив множество теплых комментариев.

«Вы молодец! Оставайтесь такой же открытой, искренней и не изменяйте своей мечте!»;

«Вы себя реализовали как актриса, а трудности уже позади!»;

«Что нас не убивает, то делает сильнее»;

«34 года, какой хороший возраст, еще столько можно наворотить», — написали актрисе в комментариях.

Сериал «Счастливы вместе» выходил с 2006 по 2013 год. Ремейк американского ситкома о семье Букиных из Екатеринбурга пришелся по вкусу зрителям. Фанаты до сих пор с удовольствием вспоминают о нем.

Ранее 5-tv.ru писал про воспоминания из жизни Натальи Бочкаревой из «Счастливы вместе».