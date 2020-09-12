В Минске правоохранители начали задерживать участниц «женского марша»

Белорусские правоохранители начали задерживать участниц «женского марша» в Минске. На несанкционированную акцию протеста на площадь Свободы пришли несколько сотен женщин. Сотрудники милиции в громкоговорители потребовали, чтобы они разошлись, но митингующие не подчинились. За этим последовали задержания.

В это же время в белорусской столице проходит митинг в поддержку избранного президента Александра Лукашенко. Колонна его сторонников двигается по проспекту Независимости.

Акции протеста проходят в разных городах Белоруссии с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы и было объявлено о победе Александра Лукашенко с 80% голосов.

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