В Минске правоохранители начали задерживать участниц «женского марша»
На несанкционированной акции на площади Свободы в столице Белоруссии собралось несколько сотен женщин.
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Фото, видео: Instagram @tutbylive
Белорусские правоохранители начали задерживать участниц «женского марша» в Минске. На несанкционированную акцию протеста на площадь Свободы пришли несколько сотен женщин. Сотрудники милиции в громкоговорители потребовали, чтобы они разошлись, но митингующие не подчинились. За этим последовали задержания.
В это же время в белорусской столице проходит митинг в поддержку избранного президента Александра Лукашенко. Колонна его сторонников двигается по проспекту Независимости.
Акции протеста проходят в разных городах Белоруссии с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы и было объявлено о победе Александра Лукашенко с 80% голосов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему певица Лолита Милявская возмущена шутками на тему белорусских протестов.
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