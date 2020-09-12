Стали известны личности погибших в авиакатастрофе в Подмосковье — фото 18+

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Алиса Маркова
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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле села Душоново городского округа Щелково.

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Фото, видео: МЧС РФ, 5-tv.ru

5-tv.ru стали известны личности погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле села Душоново городского округа Щелково. Тела погибших уже были обнаружены.

  1. Даниил Н.
  2. Игорь П.

Стали известны личности погибших в авиакатастрофе в Подмосковье — фото 18+

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Легкомоторный самолет упал около 17 часов в субботу, 12 сентября. По данным 5-tv.ru, обломки самолета, а также детали раскрывшейся парашютной системы были найдены в частично заполненном водой песчаном карьере Душоново.

Сейчас на месте работают 36 человек, также задействованы 11 единиц техники. Обстоятельства произошедшего выясняются. По факту произошедшего Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка. По предварительным данным, у пилотов не было разрешения на полет в указанном районе.

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