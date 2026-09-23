Годовалый малыш оказался в реанимации после отравления наркотиками

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 47 0

Ребенок нашел и раскусил сверток, оставленный дома отцом.

Годовалый ребенок попал в реанимацию из-за наркотиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Годовалый ребенок попал в реанимацию после отравления наркотическим веществом в Георгиевске Ставропольского края. Об этом сообщили в антитеррористической комиссии региона.

По предварительным данным, малыш нашел дома небольшой сверток из фольги с опасным веществом и раскусил его. Опасный пакетик, как рассказала мать ребенка, оставил на тумбочке его 43-летний отец.

После этого состояние ребенка резко ухудшилось. Родители вызвали врачей, и малыша доставили в больницу. Медики поместили его в реанимационное отделение с признаками токсического отравления.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Правоохранители проводят проверку и устанавливают, почему опасное вещество оказалось в месте, доступном для маленького ребенка.

Известно, что отец малыша ранее уже имел проблемы с законом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Омске водитель сбил двухлетнего ребенка на пешеходном переходе. От удара малыша отбросило на несколько метров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.07
-0.03 96.59
0.22
Штормовое предупреждение для знаков зодиака: гороскоп с 28 сентября по 3 ...

Последние новости

16:04
Путин обратился к бойцам СВО: «Люди верят вам, верят в нашу победу!»
16:01
«Смена энергии»: Катя Лель объяснила расставание Стаса Михайлова с женой
16:00
Больше не вдохновляет: признаки, что пора сменить направление в карьере
16:00
Убрали дом — отравили себя: какие бытовые химикаты могут вредить легким
15:57
«Запугать Россию невозможно»: Путин о попытках сорвать выборы в Госдуму
15:50
В Великобритании создадут военное космическое подразделение

Сейчас читают

ТОП-5 самых надежных кроссоверов в России: какие реже всего ломаются
Игорь Левитас: Несколько слов в защиту Трампа — у любого терпение лопнет
Последнее испытание Анны Шерлинг: какой удар настиг актрису незадолго до смерти
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен