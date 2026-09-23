Годовалый малыш оказался в реанимации после отравления наркотиками

Годовалый ребенок попал в реанимацию после отравления наркотическим веществом в Георгиевске Ставропольского края. Об этом сообщили в антитеррористической комиссии региона.

По предварительным данным, малыш нашел дома небольшой сверток из фольги с опасным веществом и раскусил его. Опасный пакетик, как рассказала мать ребенка, оставил на тумбочке его 43-летний отец.

После этого состояние ребенка резко ухудшилось. Родители вызвали врачей, и малыша доставили в больницу. Медики поместили его в реанимационное отделение с признаками токсического отравления.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Правоохранители проводят проверку и устанавливают, почему опасное вещество оказалось в месте, доступном для маленького ребенка.

Известно, что отец малыша ранее уже имел проблемы с законом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Омске водитель сбил двухлетнего ребенка на пешеходном переходе. От удара малыша отбросило на несколько метров.

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