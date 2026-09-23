Сказке конец? Зоя Бербер подала на развод с мужем

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

Супруги воспитывают общего сына.

Зоя Бербер подала на развод с Максимом Белбородовым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Зоя Бербер подала на развод с Максимом Белбородовым после двух лет брака

Актриса Зоя Бербер подала на развод с актером Максимом Белбородовым. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Заявление поступило мировому судье судебного участка № 177 района Раменки в Москве.

Новость стала неожиданной для поклонников.

В ноябре 2023 года Бербер объявила о помолвке с актером. А уже в январе 2024 года актриса сообщила о беременности, а в начале февраля рассказала о свадьбе.

Тогда Бербер назвала день бракосочетания «началом прекрасной и неповторимой истории».

В июне у супругов родился сын. Белбородов был рядом с женой во время родов. Позже Бербер показала фотографии с новорожденным.

Казалось, семейная жизнь складывается спокойно. Но спустя некоторое время актриса призналась, что отношения развивались настолько быстро, что привыкать друг к другу супругам пришлось уже после свадьбы. Им приходилось учиться договариваться и находить компромиссы.

В декабре Бербер вместе со старшей дочерью Надей пришла на радио. Тогда актриса рассказывала о материнстве и признавалась, что на время отошла от сцены из-за заботы о детях.

В эфире затронули и тему младшего сына. В семье его называли Максимом Максимовичем. По словам Бербер, Белбородов сначала хотел назвать мальчика Августом, однако родители в итоге выбрали другое имя.

Что именно произошло между супругами, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Стаса Михайлова неожиданно заявила о расставании. Инна Михайлова опубликовала черно-белое фото с супругом и сообщила, что пара больше не вместе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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