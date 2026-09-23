«Сбер» вошел в топ-3 любимых брендов россиян

Samsung, «Яндекс» и «Сбер» вошли в тройку брендов, вызывающих у россиян наибольшую любовь и доверие. Результаты пилотного исследовательского проекта «Топ-50 любимых брендов по мнению россиян» представил Аналитический центр НАФИ при информационной поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России.

Рейтинг составили на основе онлайн-опроса пяти тысяч совершеннолетних жителей городов с населением от 100 тысяч человек. Исследование проводилось с 1 сентября по 1 декабря. Респондентов просили назвать марку или компанию, которая вызывает у них наиболее теплые чувства и которую они считают самой любимой.

«„Топ-50 любимых брендов по мнению россиян“ — это карта доверия российских потребителей. Почти половина упомянутых брендов отечественные. Четыре из них входят в топ-10 — это важный сигнал о зрелости российского рынка», — отметила генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

Наиболее крупным кластером стали производители товаров повседневного спроса — на них пришлось 36% списка. Компании, выпускающие потребительскую электронику и бытовую технику, заняли 20%. По 18% получили представители цифровых сервисов и технологий, а также розничной торговли. Доля автомобильных брендов составила 8%.

По словам Имаевой, исследование продолжится в следующем году. Сейчас специалисты дорабатывают его методологию с привлечением отраслевых экспертов. В дальнейшем проект планируют распространить на регионы, поскольку местные бренды и компании заинтересованы в оценке своей роли и потенциала в региональной экономике.

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