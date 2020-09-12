Новый командующий ВВС США призвал готовиться к войне, подобной Второй мировой

Соединенные Штаты должны готовиться к войне, сравнимой со Второй мировой. Об этом написал новый главнокомандующий ВВС США Чарльз Браун в своей статье «Ускорить изменения или проиграть», выдержки из которой приводит американское издание Defense News.

По мнению начальника штаба американских ВВС, Америка должна отказаться от устаревшего оборудования и технологий, чтобы противостоять России и Китаю, потому что война против равнозначных наций не будет похожа на войны, которые страна вела на протяжении последних двух десятилетий.

«Война будущего не останется вдали от наших берегов. И нужно быть готовыми к борьбе с боевыми потерями и рисками для нации, сопоставимыми с временами Второй мировой войны», — цитирует издание Брауна.

Сообщается, что со своим первым докладом вступивший в должность 6 августа Чарльз Браун выступит 14 сентября на конференции Ассоциации ВВС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Пентагоне разработали новый план на случай военного конфликта с Россией.