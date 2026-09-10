Британия впервые признала использование спутниковой системы от SpaceX в военных целях

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 31 0

В распоряжении армии страны находятся около тысячи специальных терминалов.

Какие страны используют Starshield в военных целях

Фото: EPA/VALDA KALNINA/ТАСС

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Британия впервые публично признала использование спутниковой системы Starshield компании SpaceX в военных целях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные, предоставленные Министерством обороны Великобритании.

В распоряжении британских военных находится около тысячи терминалов Starshield и еще примерно 500 терминалов Starlink. За использование Starshield, включая оборудование и эфирное время, Великобритания потратила около 13 миллионов фунтов (более 1,5 миллиарда рублей. — Прим. ред.), а расходы на Starlink составили 16,5 миллионов фунтов (более 1,9 миллиардов рублей. — Прим. ред.).

Starlink британские военные начали использовать в середине 2022 года. Starshield запустили в 2024 году на уже существовавших терминалах. Специализированные устройства для работы с системой закупили только в 2025-м.

В британском Минобороны уточнили, что переход на Starshield произошел после требования SpaceX использовать Starlink только для поддержания морального духа, отдыха и обучения военнослужащих.

Обе системы используют одну спутниковую группировку и наземную инфраструктуру. При этом Starshield отличается усиленным шифрованием, специальными условиями для военных и более высоким приоритетом доступа к сети.

Великобритания стала первой страной за пределами США, которая официально признала использование Starshield. При этом Лондон располагает собственной военной спутниковой системой Skynet и является акционером французской компании Eutelsat, управляющей спутниками широкополосной связи на низкой околоземной орбите.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский предприниматель Илон Маск разрешил ВСУ использовать Starlink для ударов по территории России. При этом окончательное решение, по его словам, должны принимать власти США.

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