Экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора задержали за эксгибиционизм

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Виктория Андреева
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После непристойного сексуального поведения прославленному бойцу устроили допрос с пристрастием.

Экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора задержали за эксгибиционизм

Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

Именитого ирландского бойца, экс-чемпиона UFC в легком и полулегком весе Конора Макгрегора задержали по обвинению в непристойном поведении. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на острове Корсике (Франция).

Отмечается, что жалоба на «неподобающие действия сексуального характера» со стороны 32-летнего Макгрегора поступила в полицию еще в четверг, 10 сентября.

Как заявил в интервью TMZ Sports официальный представитель Конора, все предъявленные обвинения боец полностью отрицал. Отпустили его лишь по прошествии нескольких часов, когда допрос с пристрастием был окончен и ситуация прояснилась.

Однако прокуроры продолжают настаивать, что имел место факт «сексуального домогательства». Сообщалось, что вопиющая ситуация при участии именитого спортсмена произошла в одном из баров Корсики.

Впрочем, Конору Макгрегору не привыкать к визитам в полицию — проблемы с законом у него возникают периодически. Так, в конце 2019 года ирландца осудили за жестокое избиение пенсионера в Дублине. Правда, вместо реального тюремного срока он получил лишь крупный штраф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Конор Макгрегор заявил о намерении жениться.

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