Взрыв произошел в жилом доме в Приморском крае
По предварительным данным, в результате ЧП обрушилась квартира. Хозяин может находиться под завалами.
Фото: www.globallookpress.com © Lilly
В жилом доме в селе Вознесенка в Приморском крае в квартире на втором этаже произошел взрыв неустановленного происхождения. Как стало известно 5-tv.ru, дом не газифицирован. По предварительным данным, в результате ЧП квартира на втором этаже здания. Под завалами может находиться хозяин жилища. Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Информация о числе пострадавших пока не поступала.
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