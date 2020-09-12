По предварительным данным, в результате ЧП обрушилась квартира. Хозяин может находиться под завалами.

Взрыв произошел в жилом доме в Приморском крае

Фото: www.globallookpress.com © Lilly

В жилом доме в селе Вознесенка в Приморском крае в квартире на втором этаже произошел взрыв неустановленного происхождения. Как стало известно 5-tv.ru, дом не газифицирован. По предварительным данным, в результате ЧП квартира на втором этаже здания. Под завалами может находиться хозяин жилища. Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Информация о числе пострадавших пока не поступала.

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