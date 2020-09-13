Эффект Моцарта: Как прослушивание симфоний помогает при лечении опасной болезни

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Молодцова Анна
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Итальянские исследователи сделали ошеломительное открытие, доказав благотворное влияние музыки великого композитора на здоровье.

Эффект Моцарта: Как прослушивание симфоний помогает при лечении опасной болезни

Фото: ТАСС / Валерий Матыцин

Прослушивание фортепианных симфоний Моцарта помогает снизить частоту приступов эпилепсии. К такому выводу пришли итальянские ученые Джанлука Сессо и Федерико Сикка из Пизанского университета, пишет «МедикФорум».

В ходе исследования ученые проанализировали данные 147 опубликованных работ, связанных с влиянием музыки Моцарта на эпилептиков. В результате они обнаружили, что прослушивание симфоний великого композитора на постоянной основе привело к значительному снижению эпилептических припадков. Кроме того, у больных эпилепсией, ставших ценителями классической музыки, в заметной степени снизилась частота аномальной мозговой деятельности.

Причем, как отмечается в исследовании, подобные эффекты возникали даже после одного сеанса прослушивания и сохранялись после длительного периода лечения.

Научные исследования на тему того, что музыка Моцарта оказывает благотворное влияние на психическое здоровье, проводятся уже давно. Согласно выводам некоторых ученых, так называемый «эффект Моцарта» можно использовать в терапевтических целях.

«Механизмы Эффекта Моцарта плохо изучены. Очевидно, что другая музыка может иметь аналогичные эффекты, но возможно, что сонаты Моцарта имеют отличительные ритмические структуры, которые являются особенно подходит для лечения эпилепсии», - отмечают авторы исследования.

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