В Иркутской области подходит к концу ликвидация последствий паводка, который случился год назад. Крайне важно успеть все доделать до наступления холодов. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, но даже в этих непростых условиях работа не останавливалась. Сейчас пришло время выходить на финишную прямую.

В июне 2019 года там начались сильные ливни. В пик паводка максимальный уровень реки Ия поднимался до отметки 14 метров, в 20 раз больше критической. Погибли 26 человек, пострадали около 45 тысяч. 11 тысяч домов были затоплены. Семь тысяч не подлежали восстановлению. Наибольший ущерб стихия нанесла городу Тулуну.

Его Владимир Путин посетил в сентябре, когда в городе еще стояла вода. И первым делом президент пошел к людям. Уже на совещании с чиновниками спокойно оперировал фактами, цифрами и деталями. Тут ему помогло то самое неформальное общение с жителями. Он все услышал из первых уст и четко ориентировался в ситуации. Путин четко, а где-то даже жестко, дал понять – время обещаний и расплывчатых формулировок закончилось. И тогда же он сказал гражданам, что ход восстановления в регионе будет контролировать лично.

«Я внимательно буду смотреть за тем, что у вас происходит. Добьемся того, что каждый человек, который имеет право, это право реализует. Увидите. Я все сделаю», - пообещал Путин.

Прошел год. В этот вторник президент собрал на совещание всех, кто занимается этой проблемой. В Иркутскую область уже направили более 27 миллиардов рублей. Они пошли на ремонт, строительство и, что самое главное, на поддержку людей. Еще 10 миллиардов выделят дополнительно. 1 сентября открылась долгожданная школа на 1275 учеников - крупнейшая в Тулуне.

В городе живет более десяти тысяч детей. Для них и их родителей это настоящий подарок. Местные власти не раз признавались, что в Иркутской области дефицит школьных мест, так что ситуацию надо исправлять. Также там открыли новое отделение больницы и благоустроили центральную улицу. Поддержали предпринимателей. Средства из бюджета выделили своевременно. Однако на начальном этапе ведомства заметно отстали от графика восстановительных работ.

«Вот смотрите, по моим данным, из 116 объектов социальной сферы работа завершена по 26. Я вас прошу, я понимаю, что все, что связано с пандемией, понимаю, что работы там соответствующим образом тоже в этой связи корректировались, графики, но обратите на это самое пристальное внимание, потому что ведь это какие объекты - это школы, это детские сады, это объекты здравоохранения», - подвел промежуточные итоги Путин.

Также на встрече обсудили решение жилищного вопроса. В приоритетном порядке должны заселяться пострадавшие семьи, в которых двое и более детей. Создан оперативный штаб из представителей администрации области и Минстроя, который работает в ежедневном режиме. Мобилизованы строительные мощности, недобросовестных подрядчиков выгнали и набрали новых. Сегодня 75% жилых помещений капитально отремонтированы, остальные работы обещают завершить до 30 ноября этого года.