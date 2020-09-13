Скорбь и гордость: Хроника первого дня кровавой блокады Ленинграда

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Ровно 79 лет назад жители Ленинграда столкнулись с ужасом, вспоминать о котором больно до сих пор.

Фото, видео: Фотохроника ТАСС, 5-tv.ru

На этой неделе мы вспоминали скорбную дату в истории Петербурга, да и всей страны. 8 сентября, 79 лет назад началась блокада Ленинграда. Тогда никто и представить не мог, что впереди 872 дня самого страшного геноцида в истории. Сразу после начала вторжения в СССР гитлеровское командование объявило, что Ленинград необходимо стереть с лица земли.

Сотни тысяч бомб и снарядов рухнут на город, но он выстоит. Гитлеровцы даже и представить не могли с какой отвагой и героизмом будет сопротивляться осажденный и измученный город. Потому что это  был Ленинград. В котором оказались заперты особенные люди, даже в самые чудовищные дни они находили силы для того чтобы жить, работать и сражаться.

Роман Ишмухаметов восстановил хронику того, самого первого дня блокады. 

 

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