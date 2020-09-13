Залп салюта ударил в крышу: Очевидцы о причине пожара в жилом доме в Краснодаре

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Молодцова Анна
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Площадь возгорания здания на улице Российская увеличилась до 2500 метров. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.

Фото, видео: МЧС, 5-tv.ru

Очевидцы, живущие рядом с жилым домом в Краснодаре, который охватил мощный пожар, рассказали, что примерно за три часа до возгорания рядом запускали салюты. По словам свидетелей инцидента, те, кто услышал крики в соседнем доме на улице Российская, подумали, что речь идет о свадьбе или каком-то празднике.

«Я сама так думала, из соседнего дома, вышла на балкон и увидела этот ужас. Дышать невозможно, дым, все в дыму. Тушить действительно начали поздно. Сейчас с нашей стороны полыхает меньше, тлеет», — рассказала очевидица 5-tv.ru.

По словам другого соседа, причиной пожара стало падение остатков последнего залпа салюта, который ударил прямо в крышу дома.

Свидетели ЧП сообщают, что пожарные, оказавшись на месте, приступили к тушению не сразу. Сотрудники МЧС не могли подъехать к дому из-за припаркованных машин. Затем, как только подняли лестницу, она загорелась. В итоге только через полтора часа огонь начали ликвидировать.

По словам очевидцев, пожар начался с квартиры, находящейся на последнем этаже, затем огонь перекинулся на крышу и верхний этаж сгорел почти полностью.

На данный момент площадь возгорания увеличилась до 2500 квадратных метров. Около 300 человек эвакуированы. Пожару присвоен четвертый ранг сложности. В ликвидации возгорания задействованы от РСЧС 140 человек и 41 единица техники. О пострадавших пока не сообщается.

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