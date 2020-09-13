Екатерина Шпица пококетничала с фанатами в одной рубашке — видео
В подписи к забавному видеоролику российская актриса пожелала фанатам спокойной ночи.
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Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa
Известная российская актриса Екатерина Шпица не перестает покорять сердца фанатов своей красотой и обаянием. Увидев образ любимицы на «Кинотавре», поклонники были поражены. Однако не успели утихнуть обсуждения ошеломительного наряда звезды на кинофестивале, как она подбросила подписчикам новый повод.
В разделе сторис на своей странице в Instagram Шпица показала короткое видео, записанное перед сном. На кадрах в одной объемной рубашке, затянутой поясом, светская львица разгуливает по коридоры и слегка пританцовывает.
«Спокойной ночи», — пожелала фолловерам кинодива.
Только вот уснуть после такого обворожительного ролика пользователям удалось с трудом. Уж очень их привлекли стройные ножки красавицы и ее неподражаемая харизма.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Шпица выбрала такое необычное пышное платье для «Кинотавра».
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