Известная российская актриса Екатерина Шпица не перестает покорять сердца фанатов своей красотой и обаянием. Увидев образ любимицы на «Кинотавре», поклонники были поражены. Однако не успели утихнуть обсуждения ошеломительного наряда звезды на кинофестивале, как она подбросила подписчикам новый повод.

В разделе сторис на своей странице в Instagram Шпица показала короткое видео, записанное перед сном. На кадрах в одной объемной рубашке, затянутой поясом, светская львица разгуливает по коридоры и слегка пританцовывает.

«Спокойной ночи», — пожелала фолловерам кинодива.

Только вот уснуть после такого обворожительного ролика пользователям удалось с трудом. Уж очень их привлекли стройные ножки красавицы и ее неподражаемая харизма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Шпица выбрала такое необычное пышное платье для «Кинотавра».