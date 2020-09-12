«Праздник кино!»: Катерина Шпица рассказала о выборе платья с глубоким декольте для «Кинотавра»

В Сочи состоялось открытие фестиваля «Кинотавр-2020» и традиционная красная дорожка главного кинематографического мероприятия страны, на которой знаменитости блеснули своими образами.

Звезда фильма «Поддубный» Катерина Шпица появилась на мероприятии в пышном платье в черный горох. Корсет в нем выгодно подчеркнул бюст актрисы, который приковал внимание всех репортеров. Образ Екатерина дополнила красными лодочками и яркой помадой в тон.

После ковровой дорожки Шпица с трепетом рассказала 5-tv.ru о своем впечатляющем образе и о том, чем вдохновлялась, выбирая этот лук. Также отметила, что платье сшил дизайнер из Петербурга.

«Мне в этом году захотелось окунуться в ретро, наверно, я очень впечатлилась сериалом, в котором главная тема — путешествия», — объяснила актриса.

Мероприятие в этом году из-за угрозы распространения коронавируса перенесли с июня на сентябрь. 31-й по счету «Кинотавр» несколько видоизменился: в зале зрителей рассаживают через одного, а разного рода вечеринки и after-party отменили вовсе. Катерина Шпица же заявила, что не чувствует этих ограничений.

«В этом году не будет веселых застолий, но с коллегами все равно состоятся приятные разговоры. Праздник кино есть праздник кино!» — подчеркнула актриса.

Шпица также отметила, явный плюс таких ограничительных мер — смещение акцента с «интересного времяпрепровождения» на профессиональную составляющую фестиваля — а именно просмотр фильмов и вручение наград.

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