Пожар вспыхнул в общежитии Политехнического университета в Петербурге

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Карина Бернтгольц
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Возгорание произошло в вестибюле на третьем этаже и на балконе четвертого этажа.

Пожар вспыхнул в общежитии Политехнического университета в Петербурге

Фото: ТАСС / Владимир Смирнов

Пожар вспыхнул в общежитии № 13 Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого. Как стало известно 78.ru, пламя охватило вестибюль на третьем этаже балкон на четвертом этаже здания на Гражданском проспекте.

Из помещения оперативно эвакуировали 150 человек. Спустя некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и ликвидировали возгорание. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара.

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