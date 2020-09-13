Пожар вспыхнул в общежитии Политехнического университета в Петербурге

Пожар вспыхнул в общежитии № 13 Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого. Как стало известно 78.ru, пламя охватило вестибюль на третьем этаже балкон на четвертом этаже здания на Гражданском проспекте.

Из помещения оперативно эвакуировали 150 человек. Спустя некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и ликвидировали возгорание. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара.